الكرملين يعلن أن المناقشات مستمرة بشأن الاتفاق الثلاثي المحتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا توجد اتفاقيات جوهرية بشأن آفاق محتملة لصفقة حبوب ثلاثية تشمل روسيا وتركيا وقطر.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع المرتقب لبوتين وأردوغان يمكن أن يناقش مصير الصفقة، والتي تشمل قطر: “هناك خيارات مختلفة للتعاون مع قطر، لا توجد اتفاقيات موضوعية في هذا الصدد في الوقت الحالي. لكن، بالطبع، المناقشات مستمرة بصيغ مختلفة”.
تركيا والأمم المتحدة تعملان على عقد مفاوضات مع روسيا بشأن “صفقة الحبوب”
04:25 GMT
يذكر أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء “صفقة الحبوب”، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.
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