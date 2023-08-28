الكرملين يعلن أن المناقشات مستمرة بشأن الاتفاق الثلاثي المحتمل للحبوب بين روسيا وتركيا وقطر

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع المرتقب لبوتين وأردوغان يمكن أن يناقش مصير الصفقة، والتي تشمل قطر: “هناك خيارات مختلفة للتعاون مع قطر، لا توجد اتفاقيات موضوعية في هذا الصدد في الوقت الحالي. لكن، بالطبع، المناقشات مستمرة بصيغ مختلفة”.