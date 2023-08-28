البرهان: خروجي من الخرطوم إلى بورتسودان باتفاق سياسي أو صفقة هو "مجرد وهم"

أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، أن خروجه من مقر القيادة العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم لزيارة بورتسودان لأول مرة، منذ اندلاع الصراع العسكري مع قوات الدعم السريع، لم يكن باتفاق سياسي أو صفقة.

وقال في كلمة له، خلال زيارة إلى قاعدة “فلامنغو” البحرية العسكرية في البحر الأحمر: “خروجي من الخرطوم جاء بترتيبات من الجيش السوداني وليس صفقة كما يروج البعض، وأي شخص يتحدث عن صفقة فهو موهوم في رأسه”.

وشدد: “الجيش لا يضع يده في يد أي جهة خائنة خانت الشعب السوداني”.

#البرهان: الجيش لا يضع يده في يد أيّة جهة خائنة خانت الشعب السُّوداني.#السودان pic.twitter.com/Lfc4MIYSAH — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) August 28, 2023

وأشار البرهان في كلمته، إلى أن لديه رسالة للجميع، وهي “أننا نقاتل الآن وحدنا كجيش وكسودانيين بدون ظهير، ونعتز بذلك ونعتمد على الله وأنفسنا”.

وأضاف: “نحن الآن مكرسين كل جهدنا للحرب وإنهاء الخيانة والتمرد”.

كما وجه قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في كلمته من بورتسودان “التحية إلى شهداء القوات المسلحة والشعب السوداني، الذي ضحى بكل ما يملك لمساندة هذا الجيش، والآن أصبحوا جزءا لا يتجزأ من هذه القوات”، بحسب قوله.

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خطاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان بقاعدة فلامنجو البحرية العسكرية بالبحر الأحمر.#السودان pic.twitter.com/IXUbnhShBm — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) August 28, 2023

ووصل رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إلى مطار بورتسودان، لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع.

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح #البرهان يتفقد قاعدة فلامنجو البحرية العسكرية.#السودان pic.twitter.com/VRKCMzEvRO — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) August 28, 2023

ونقلت وكالة “فرانس برس”، يوم السبت، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش قرب العاصمة الخرطوم، وبورتسودان، ويعتزم مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار”، دون ذكر هذه الدول.

البرهان يصل إلى بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع… صور

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.