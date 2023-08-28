هل يعيش الإنسان حياة مديدة؟.. علماء ينجحون في نقل جين طول العمر

نجح علماء في جامعة روتشستر، في نقل جين طول العمر من فئران الخلد العارية إلى الفئران العادية، ما أدى إلى تحسين الصحة ومنح الفئران عمرا أطول.

وفئران الخلد العارية، المتواجد في صحارى شرق أفريقيا خاصة في جنوب أثيوبيا وفي كينيا والصومال، معروفة بأعمارها الطويلة ومقاومتها الاستثنائية للأمراض المرتبطة بالعمر.

ومن خلال إدخال جين محدد مسؤول عن إصلاح الخلايا وحمايتها في الفئران، فتح الباحثون في روتشستر إمكانيات مثيرة لكشف أسرار الشيخوخة وإطالة عمر الإنسان.

تقول فيرا جوربونوفا، أستاذة دوريس جونز شيري لعلم الأحياء والطب في جامعة روتشستر: “تقدم دراستنا دليلًا على مبدأ أن آليات طول العمر الفريدة التي تطورت في أنواع الثدييات الطويلة العمر يمكن تصديرها لتحسين عمر الثدييات الأخرى”.

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وأفادت جوربونوفا، إلى جانب أندريه سيلوانوف، أستاذ علم الأحياء، وزملائهم، في دراسة نشرت في مجلة “Nature”، أنهم نجحوا في نقل الجين المسؤول عن صنع حمض الهيالورونيك العالي الوزن الجزيئي (HMW-HA) من فأر الخلد العاري إلى الفئران، وأدى ذلك إلى تحسن الصحة وزيادة تقريبية بنسبة 4.4 في المئة في متوسط عمر الفئران.

فئران الخلد العارية هي قوارض بحجم الفأر وتتمتع بطول عمر استثنائي بالنسبة للقوارض ذات الحجم نفسه؛ يمكنهم العيش لمدة تصل إلى 41 عاما، أي ما يقرب من عشرة أضعاف عمر القوارض ذات الحجم المماثل.

وعلى عكس العديد من الأنواع الأخرى، لا تصاب فئران الخلد العارية في كثير من الأحيان بالأمراض – بما في ذلك التنكس العصبي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل، والسرطان – مع تقدمها في السن.

وكرّس جوربونوفا وسيلوانوف عقودًا من الأبحاث لفهم الآليات الفريدة التي تستخدمها فئران الخلد العارية لحماية نفسها من الشيخوخة والأمراض.

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اكتشف الباحثون سابقًا، أن حمض الهيالورونيك هو إحدى الآليات المسؤولة عن المقاومة غير العادية لفئران الخلد العارية ضد السرطان. بالمقارنة مع الفئران والبشر، فإن فئران الخلد العارية لديها نحو عشرة أضعاف حمض الهيالورونيك في أجسامها. وعندما أزال الباحثون الحمض من خلايا فأر الخلد العارية، كانت الخلايا أكثر عرضة لتكوين الأورام.

أراد جوربونوفا وسيلوانوف وزملاؤهما معرفة ما إذا كان من الممكن أيضًا إعادة إنتاج التأثيرات الإيجابية لـ حمض الهيالورونيك في حيوانات أخرى.

قام الفريق بتعديل نموذج فأر وراثيا لإنتاج نسخة فأر الخلد العاري من جين الهيالورونان سينسيز 2، وهو الجين المسؤول عن صنع البروتين الذي ينتج الهيالورونيك، وفي حين أن جميع الثدييات لديها جين الهيالورونان سينسيز 2، يبدو أن نسخة فأر الخلد العاري قد تم تعزيزها لدفع تعبير جيني أقوى.

مجتمع علماء يتوصلون إلى مفتاح مقاومة الأمراض والعيش حياة أطول

ووجد الباحثون أن الفئران التي لديها نسخة جرذ الخلد العاري من الجين تتمتع بحماية أفضل ضد كل من الأورام العفوية وسرطان الجلد المستحث كيميائيا، كما تحسنت صحة الفئران بشكل عام وعاشت لفترة أطول مقارنة بالفئران العادية. ومع تقدم عمر الفئران التي تحمل نسخة فأر الخلد العاري من الجين، كان لديها التهاب أقل في أجزاء مختلفة من أجسامها – الالتهاب هو السمة المميزة للشيخوخة – وحافظت على أمعاء أكثر صحة.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول السبب الدقيق وراء وجود مثل هذه التأثيرات المفيدة لـ حمض الهيالورونيك، يعتقد الباحثون أن ذلك يرجع إلى قدرة الحمض على تنظيم جهاز المناعة بشكل مباشر.

وتفتح النتائج إمكانيات جديدة لاستكشاف كيفية استخدام حمض الهيالورونيك أيضًا لتحسين العمر وتقليل الأمراض المرتبطة بالالتهاب لدى البشر.