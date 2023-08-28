مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا

تعّهد المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري الأمريكي، فيفيك راماسوامي، بقبول السيطرة الروسية على الأراضي المنضمة حديثا لها، ورفع العقوبات عنها، ومنع ترشيح أوكرانيا لعضوية “الناتو”، إذا تم انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2024.

وكتب راماسوامي في مجلة “المحافظ” الأمريكية: “سأقبل السيطرة الروسية على الأراضي التي سيطرت روسيا عليها حديثا، وأتعهد بمنع ترشيح أوكرانيا لعضوية “الناتو” مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين، سأضع حداً للعقوبات وأعيد روسيا إلى السوق العالمية”.

وأشار راماسوامي إلى أن “الصفقة الجيدة تتطلب أن تحصل كل الأطراف على بعض الفوائد منها”.

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ووفقا لراماسوامي كلما طال أمد الصراع في أوكرانيا، أصبح من الواضح أن “الفائز الوحيد” هو جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف راماسوامي: “سأذهب إلى موسكو في عام 2025. سأحقق السلام في أوكرانيا بالشروط الوحيدة التي يجب أن نهتم بها – الشروط التي تضع المصالح الأمريكية في المقام الأول”.