المجر تدعو زيلينسكي للانخراط في محادثات لحل الأزمة الأوكرانية سلميا

كشفت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، أنها أبلغت فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع معه، بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أوكرانيا، وحثته على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقالت نوفاك في مقابلة مع صحيفة “إندكس” المجرية: “الحرب مستمرة منذ عام ونصف، ولا أرى وجودا لحل عسكري من شأنه أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ولذا نحتاج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد عبرت للرئيس (زيلينسكي) عن هذا الرأي القاطع سواءً في العلن، أو في اجتماعنا وجهًا لوجه”.

وتابعت نوفاك أنها كشفت، خلال اجتماعها مع زيلينسكي في كييف، عن نية المجر الانضمام إلى عملية التفاوض بشأن “صيغة السلام” الأوكرانية.

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وشاركت الرئيسة نوفاك، أخيرا، في اجتماع منتدى “منصة القرم” في كييف وعقدت اجتماعًا ثنائيًا مع فلاديمير زيلينسكي، كما التقت بقيادة الإدارة العسكرية الإقليمية في ترانسكارباثيا (إقليم ما وراء الكربات).