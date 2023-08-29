وكالة: الحرس الثوري یتسلم قریبا جیلا جدیدا من غواصات "غدیر" و"فاتح"

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سيتم تجهيزها بغواصات مأهولة في المستقبل القريب.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية، إن “البحرية التابعة للحرس الثوري، سيتم تجهيزها بنوع جديد من غواصة غدير، بالإضافة إلى غواصة فاتح التي تم إنتاجها في منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع”.

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وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أكّد السبت الماضي، “ضرورة السيطرة على البحار والمحيطات، وعلى تأثير هذه السيطرة في هندسة النظام العالمي الجديد”.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، إن “قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات، وإذا استطعنا إنجاز هذا الأمر فهذا سيفيد الأجيال التي تأتي من بعدنا”، حسب وكالة “فارس”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، “إطلاق مناورات بحرية من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية”.

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وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيان، إنها “استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة”، مؤكدة أنها “زودت لأول مرة بصاروخي “فتح 360” الباليستي، وصاروخ كروز “قدير البحريين”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.