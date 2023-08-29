لبنان… بري يرهن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التزامه بالدستور، مستبعدا دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحالي.

وقال بري، في تصريحات مع صحيفة “الجمهورية” اللبناية، إن “عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس”، مضيفا أنه “ليس واردا أن يدعو مجلس النواب الى عقد جلسة، يتكرر فيها الفشل في انتخاب الرئيس كما حصل في الجلسات الـ12 السابقة”.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.

قيادي في “حزب الله”: انتخاب رئيس لبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة

وهناك خلاف قائم بين فريق سياسي يتزعمه “حزب الله” اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح “حزب الله” وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.