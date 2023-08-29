طائرات إسرائيلية تقصف البنية التحتية لمطارات في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين، أن أربع طائرات من طراز “إف-16” تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت البنية التحتية لمطار النيرب في سوريا من البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى إتلاف الرصيف جزئيًا.

وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: “في 28 أغسطس (آب)، بين الساعة 4:20 و4:27، هاجمت أربع مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز “إف-16″ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري، البنية التحتية لمطار النيرب”.

وتابع: “نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية، تعرض الرصيف الخرساني لأضرار جزئية، ولم يتعطل عمل المطار”.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب

وفي وقت سابق من اليوم، تصدت الدفاعات الجوية السورية، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي، شمالي سوريا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك”، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السورية، باتجاه بعض المواقع في محيط مدينة حلب.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.