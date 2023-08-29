وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه “تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.

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وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على “تلغرام”، إن “القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز “غراد”.

وبحسب البيانات الأولية، “أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرا زراعيا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا”.