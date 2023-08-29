القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف مدينة دونيتسك باستخدام ثلاث قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة من قبل حلف الناتو.

دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في “تليغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا – جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم”.

يشار إلى أن منطقة كويبيشيفسكي تقع غرب جمهورية دونيتسك، وقد قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتزويد النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، وتستخدمه القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

يذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، كان قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .