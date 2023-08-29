نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تتهم نظام كييف بتجنيد الأطفال

اتهمت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، آنا كوزنيتسوفا، القوات الأوكرانية بتجنيد الأطفال لتحديد الإحداثيات لمهاجمة المواقع الروسية والمدنيين.

موسكو- سبوتنيك. ولفتت كوزنيتسوفا، وهي أيضا الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، إلى أن “جرائم القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد باستغلال الأطفال، حيث يتم تجنيد القصر وطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمواقع قواتنا”.

وأوضحت البرلمانية الروسية أن التجنيد يتم عادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

وأضافت كوزنيتسوفا أن الأطفال يُوعَدون بالمال مقابل تزويد المعلومات، لكنهم لا يحصلون على أي مكافأة بعد ذلك، مؤكدة أن تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، وأشارت أيضًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا أصبحت واحدة من دول العالم الرائدة في السوق السوداء في مجال زراعة الأعضاء البشرية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “كا-52” روسية تدمر مركزا أوكرانيا للقيادة بصواريخ موجهة… فيديو

وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”: إنه “من المعروف منذ وقت طويل أن أوكرانيا أصبحت واحدة من رواد العالم بتجارة الأعضاء البشرية، بدأت تظهر (في أوكرانيا) الفضائح المتعلقة بالنزع غير القانوني للأعضاء من جثث الموتى منذ أواخر التسعينيات، والتي نجمت عن تدهور الوضع الاجتماعي – الاقتصادي في البلاد”.