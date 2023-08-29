الجيش السوداني ينفي مزاعم إقالة قائد سلاح المدرعات

نفى العميد نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة، أنباء متداولة حول إقالة قائد سلاح المدرعات في الجيش السوداني، اللواء نصر الدين عبد الفتاح.

ونقلت صحيفة “التغيير” السودانية عن عبد الله أن “هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتُعتبر أكاذيب ملفقة، وتظهر واضحة أنها جزء من حملة إعلامية للمليشيا وأتباعها”.

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وأضاف الناطق باسم الجيش السوداني أن قادة القوات المسلحة وأفرادها يتميزون بالولاء والانضباط، ويحترمون قادتهم والقيادة بشكل عام، مؤكدا أن القوات المسلحة في حالة تامة من الجاهزية والاستعداد لمواجهة العدو في جميع المواقع، وأن قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين يقوم بمهامه القيادية بكفاءة عالية وتنسيق مثالي مع القيادة والهيئة العسكرية.

تأتي تصريحات عبد الله بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية تفيد بعزل قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين ووضعه في الإيقاف، وتعيين اللواء أيوب عبد القادر كبديل له.

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وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن سبب هذا القرار يعود إلى تصاعد الخلافات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح فيما يتعلق بإدارة معركة سلاح المدرعات ضد قوات الدعم السريع التي تعتبر قوة شبه عسكرية.