روسيا تعلن استعدادها لمواصلة تطوير الشراكة والتعاون مع زيمبابوي

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي، قائلة إن موسكو مستعدة لمواصلة تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون مع الدولة الأفريقية.

سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان إن “موسكو تؤكد مجددا التزامها المبدئي بمواصلة تطوير وتعزيز الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع جمهورية زيمبابوي الصديقة، فضلا عن التعاون الوثيق في الشؤون الدولية والإقليمية”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن نتائج الانتخابات تشهد على الدعم واسع النطاق للمسار الذي يتبعه منانغاغوا لتعزيز الدولة وضمان الاستقرار الداخلي للبلاد.

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يذكر أن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، كان قد فاز بولاية ثانية، بحسب ما أعلن مسؤولو الانتخابات، يوم الأحد الماضي، بعد تصويت قال مراقبون دوليون إنه لم يرق إلى المعايير الديمقراطية.

وحصل منانغاغوا (80 عاما) على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي.

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وقالت القاضية تشيجومبا، رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية، للصحفيين: “تم إعلان إميرسون منانغاغوا دامبودزو، من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية، رئيسًا منتخبا لجمهورية زيمبابوي”.