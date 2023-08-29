الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، إنه ” صباح اليوم الثلاثاء تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مواقع داخل أراضي روسيا الاتحادية، حيث تم تدمير المسيرتين بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة تولا”.

وأعلنت الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.

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وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.

من ناحية أخرى، أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.