القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالذخيرة… فيديو

وأضافت: “تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة”.

وتابعت: “نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.