القوات الروسية تدمر قطارا أوكرانيا محملا بالذخيرة… فيديو

صرحت الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية دمرت قطارا عسكريا أوكرانيا محملا بالذخيرة في اتجاه دونيتسك.
وقالت الدفاع: “كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ”.
وأضافت: “تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربة عالية الدقة”.
وتابعت: “نتيجة للضربة الصاروخية، تم تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية وحوالي 30 جنديًا وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة تولا الروسية
03:00 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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