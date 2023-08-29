المجلس الرئاسي الليبي: لم يصلنا حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إقالة نجلاء المنقوش

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أن “المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة “صفر” الليبية عبر حسابها على “فيسبوك”، (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية”، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.

كما نفت علم المجلس الرئاسي بأي لقاء وترتيب مع أي طرف من الكيان الصهـيوني، مؤكدة أن “لقاء المنقوش مخالفة لتوجهات السياسة الخارجية الليبية والثوابت الوطنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي”.

‏مجلس النواب⁩ الليبي يصدر بيانا عاجلا بشأن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي⁩

وكانت وكالة “رويترز” نقلت أمس الأحد، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين”.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.

وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.