صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس زيلينسكي ينتهج سياسة إبادة الشعب الأوكراني.

وقال أوليغ سوسكين عبر قناته في “يوتيوب”: “زيلينسكي يرتكب إبادة جماعية ويريد تدمير أوكرانيا”.

ووفقا لسوسكين، فإن رئيس نظام كييف يرفض تقييم الوضع بشكل معقول وتغيير موقفه بشأن الصراع العسكري. ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة، والوضع داخل البلاد يزداد سوءًا.

وأضاف: “يجب اتهامه بالخيانة، لأنه مذنب بالقتل الجماعي. لقد حول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال”.

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وفي وقت سابق، صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.