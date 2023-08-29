حكومة الوحدة الليبية: هانيبال القذافي محتجز في لبنان "دون مسوغات قانونية"

طالبت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا حليمة البوسيفي، “لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي ووقف ابتزازها المالي”.

وقال البوسيفي، في تصريحات لقناة العربية إن “هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية”، مشددة على ضرورة تعاون الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في القضية.

وزيرة العدل الليبية للعربية: هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية #العربية_عاجل https://t.co/hHl1xs3sED — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 28, 2023

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أكد أنه “لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف هانيبال القذافي يتم التعامل معه من قبل السلطة القضائية المختصة”.

وأكد ميقاتي أن أي تطور في هذا الملف يتم متابعته بواسطة الإجراءات القضائية المناسبة، معربا عن رغبة لبنان في تعزيز أفضل العلاقات مع الشعب الليبي.

يأتي ذلك فيما قال المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لهانيبال القذافي، في حديث لـ”سبوتنيك”، إن “المدعي العام طلب إخلاء سبيل القذافي، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء”.

دفاع هانيبال القذافي يعلن تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر

ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.