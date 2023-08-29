صحيفة: القوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من مركبات برادلي تلقت معدات من حرب فيتنام

وقالت الصحيفة: “اشتكى الجنود من أنهم تدربوا في ألمانيا على استخدام مركبات برادلي القتالية الأمريكية، ولكن بدلاً من ذلك تم تزوريدهم بمركبات “إم113″ من حرب فيتنام”.

وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.