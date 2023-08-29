صحيفة: القوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من مركبات برادلي تلقت معدات من حرب فيتنام

كتبت صحيفة غربية أن الجيش الأوكراني بدلاً من استلامه مركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، تم تزويده بمركبات “إم113” التي بدأ إنتاجها خلال حرب فيتنام.
وقالت الصحيفة: “اشتكى الجنود من أنهم تدربوا في ألمانيا على استخدام مركبات برادلي القتالية الأمريكية، ولكن بدلاً من ذلك تم تزوريدهم بمركبات “إم113″ من حرب فيتنام”.
وأضافت صحيفة “الغارديان”: “من الواضح أننا نتحدث عن اللواء 32 للقوات المسلحة الأوكرانية الذي شارك في القتال في اتجاه كوبيانسك”.
إعلام: أوكرانيا لا تستطيع صيانة مدرعات “برادلي” الأمريكية
20 يوليو, 12:17 GMT
وبدأت القوات الأمريكية استخدام “برادلي” في أوائل الثمانينيات، و “إم113” في أوائل الستينيات.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ تسعى تلك الدول إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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