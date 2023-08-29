نائب وزير الاتصالات المصري: العاصمة الإدارية ستظهر للعالم كيف نتحرك في مجال المدن الذكية

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يشارك في أعمال هذا المنتدى قادة شركات التكنولوجيا الرائدة والحكومات والشركات الناشئة لتقديم وطرح أفكار جديدة لمدن المستقبل.

ويقدم المنتدى أسس تكنولوجية تساعد فيما يعرف بالـ”مدن سحابية”، التي تهدف لإحداث ثورة حضارية ذكية تركز على الاقتصاد والدولة والفرد. بالإضافة لتقديم افضل مشروعات المشاركين من جميع أنحاء العالم، والنظم البيئية المبتكرة لدول “بريكس” والشرق الأوسط.

وزير المال المصري يوضح كيف تستفيد مصر من انضمامها لـ”بريكس”

وكان من بين المشاركين نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة المصري، خالد العطار، الذي تحدث لـ”سبوتنيك” عن مشاركة بلاده في هذا المنتدى، قائلا: “مصر ستنضم في أول السنة لمجموعة “بريكس”، ونشارك هنا للتعرف على وسائل التعاون مع دول المجموعة، وهذا التحالف بالتأكيد يحتاج للدعم من الناحية التكنولوجية والاتصالات، ونحن هنا لمعرفة وسائل التواصل مع الدول جميعها ونمد يدنا للتعاون مع كل الدول”.

وحول المستوى الذي وصلت له مصر على صعيد المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، قال العطار: “البنك الدولي أصدر بنهاية السنة الماضية تقييم مصر بالنسبة لتكنولوجيات الحكومات الرقمية، ومصر تقدمت للتصنيف الأول، لأول مرة بعد مدة طويلة، وترفعنا من التصنيف الثالث للثاني للأول، وأصبحنا ضمن أفضل 59 دولة عالمية و نكمل في هذا الاتجاه”.

وأشار العطار إلى أن العاصمة الإدارية هي عاصمة ذكية وستظهر للعالم كيف تتحرك مصر في مجال المدن الذكية.

يذكر أن المنتدى يشهد مشاركة ممثلين عن شركات التكنولوجيا ومؤسسات التنمية ومن المتوقع أن يزور المنتدى و 3 آلاف زائر من أكثر من 30 دولة .