المدفعية الروسية تصيب بدقة التحصينات الأوكرانية في سوليدار… فيديو

عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من الأعمال القتالية لطاقم مدفعية من عيار 152 ملم، وهو يقصف مواقع القوات الأوكرانية وتحصيناتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة شمالي سوليدار.

ويعمل الطاقم بالتنسيق مع المسّيرات الروسية التي ترصد الأهداف المعادية وترسل إحداثياتها الدقيقة إليه. وتظهر في مقطع الفيديو المدفعية وهي تنفذ رمايات نارية دقيقة، مستفيدة من المعلومات الوارد من الطائرات المسيرة لتصحيح مجال إصابة الهدف. تُرسِل المسيرات إحداثيات الأهداف التي يتم رصدها بواسطة مشغلي طائرات الاستطلاع دون طيار إلى المدفعية بشكل فوري، حيث استطاعت المدفعية إصابة هدف محصن لقوات الجيش الأوكراني ومجموعة منها.

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