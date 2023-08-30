البرهان: الجيش السوداني لا يطمع في الحكم وسنجري انتخابات نزيهة… فيديو

أشاد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، معربا عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

جاء ذلك في تصريحات عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقال البرهان، إن “الجيش السوداني ملتزم بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة”.

وأضاف “نسعى لإيقاف الحرب واستكمال المسار الديمقراطي”، متابعًا “أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم”.

السيسي يؤكد للبرهان موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره

واختتم قائلًا: “نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة، والقوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان”.

وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.