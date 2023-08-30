البنتاغون يعلق على تصريحات كييف حول الدعم الأمريكي للهجمات على القرم

صرّحت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) أن أوكرانيا هي التي تقرر بنفسها كيفية إجراء العمليات العسكرية.

جاء ذلك تعليقا على التصريحات المتعلقة بدعم واشنطن لتوجيه ضربات في شبه جزيرة القرم: “لقد أوضحت أمريكا أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا، وأوكرانيا هي من تقرر كيف ومتى وأين ستنفذ عملياتها للحماية من روسيا”، وفق تعبير الوزارة.

وفي وقت سابق، صرّح مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، بأن الشركاء الغربيين يدعمون أوكرانيا في تدمير “كل شيء روسي”، بما في ذلك الضربات المنسقة على شبه جزيرة القرم.

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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن الدول الغربية وافقت مع نظام كييف على شن هجمات على شبه جزيرة القرم، ذلك سيصبح دليلا قانونيا على تواطؤهم في الحرب ضد روسيا وأن توقعات نهاية العالم تقترب.