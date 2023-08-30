العراق يعلن دخول أكثر من مليوني وافد لزيارة الأربعين

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الثلاثاء، وصول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن اللواء سعد معن، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العرقية، قوله بأن أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن عبر المنافذ البرية والمطارات.

ولفت المسؤول الأمني العراقي إلى أن الخطة المخصصة للزيارة تسير بسلاسة عالية تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا ووزير الداخلية.

وأضاف معن أن عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد، باستثناء وقوع بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات من بينها توزيع قوات أمنية على الشوارع الرئيسية لتأمين الطرق ومنع تكرار الحوادث.

وفي وقت سابق، أكد قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، أمس الثلاثاء، أن 6 آلاف شخص من قوات حرس الحدود یقومون بتأمين 8 معابر حدودية بين بلاده والعراق لحماية “زوار الأربعينية”.

وأجرت وكالة “إرنا”، مقابلة مع العميد كودرزي، أفاد خلالها بأن سلامة زوار “أربعينية الحسين”، في حالة من التأمين التام في 8 معابر حدودية مع العراق، ولا يوجد ما يستدعي القلق بهذا الشأن.

إحياء مراسم “الزيارة الأربعينية” في السيدة زينب بدمشق

وقال القائد العسكري: “إن جمیع المعابر الحدودیة مجهزة بالبنى التحتية اللازمة لخدمة الزوار ولا توجد مشكلة من الناحية الأمنية”.

وأشار قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن “العراق قدم تعاونا مميزا مع إيران، ما أدى إلى تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الزوار”.