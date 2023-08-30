صافرات الإنذار تدوي في 6 مقاطعات أوكرانية

أفادت الخريطة الإلكترونية التي تصدرها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية بشكل دوري، بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات في أوكرانيا للتحذير من هجمات جوية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في المقاطعات التالية: تشيركاسي، كيرفوغراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

بدأ الجيش الروسي شن هجمات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استهدف البنية التحتية الأوكرانية، بعد يومين من هجوم إرهابي نُفذه نظام كييف على جسر القرم.

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وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، يتم تشغيل صافرات الإنذار بانتظام للتحذير من هجمات جوية على المقاطعات الأوكرانية بشكل شبه يومي.

في سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وقال فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات”.