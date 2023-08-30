الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.

وأضاف بيان الدفاع الروسية: “أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو”.

مستشار لدى البنتاغون: واشنطن منفصلة عن الواقع ولا تفهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا

وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث” مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات”.