إلغاء جميع الرحلات بمطار بسكوف لحين تفقد الأضرار المحتملة في مدرج الطائرات

أعلن حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات، جراء الهجوم الذي تعرض له المطار بطائرات مسيرة.

موسكو- سبوتنيك. وقال فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية ليوم 30 أغسطس/ آب، لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات”.

وأضاف فيديرنيكوف أنه “وفقا للمعلومات الأولية لم يتعرض المطار لأضرار كبيرة وإذا كان كل شيء على ما يرام فسيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الخميس”.

وفي وقت سابق، أعلن فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات”.