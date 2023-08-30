الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة فوق مدينتي ريازان وسيفاستوبول

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الأربعاء، في إحباط هجمات بطائرات مسيرة فوق مدينتي ريازان وخليج سيفاستوبول.

سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان إنه “في 30 أغسطس، حوالي الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت موسكو [23:30 بتوقيت غرينتش يوم 29 أغسطس]، جرت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على منشآت في أراضي روسيا”.

وأكدت الوزارة أنه “تم تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي منطقة ريازان من قبل قوات الدفاع الجوي التي كانت في الخدمة”.

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في السياق ذاته، صرح حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزغاييف في وقت مبكر من يوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات أولية بأن قوات الدعم المضادة للغواصات والتخريب صدت هجومًا معاديا بطائرة بدون طيار من البحر بالقرب من خليج سيفاستوبول.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.

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وأضاف بيان الوزارة: “أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو”.

جاء ذلك في أعقاب إعلان حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي نجح في اعتراض هجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأكد فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث” مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات”.