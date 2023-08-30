اشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية من طراز "إليوشن-76" في مطار بسكوف

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، اشتعال النيران في طائرات نقل عسكرية من طراز “إليوشن – 76” خلال الهجوم الذي تعرض له مطار بسكوف بطائرات مسيرة.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الطوارئ الروسية في بيان: “في التاسع والعشرين من آب/أغسطس الساعة 23:28 تلقينا بلاغا عن حريق طائرات نقل عسكرية من طراز إليوشن-76 في بسكوف”.

وأضافت الوزارة بحسب البيان، أنه تم الدفع بـ 21 عربة و65 شخصا للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرات.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روزسكي في ضواحي موسكو

وكان حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، قد أعلن، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطار بسكوف لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات، جراء الهجوم الذي تعرض له المطار بطائرات مسيرة.

وقال فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية ليوم 30 أغسطس/ آب، لحين تفقد طبيعة الأضرار المحتملة التي أصابت مدرج الطائرات”.

وأضاف فيديرنيكوف أنه “وفقا للمعلومات الأولية لم يتعرض المطار لأضرار كبيرة وإذا كان كل شيء على ما يرام فسيتم استئناف الرحلات الجوية يوم الخميس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية محملة بمجموعات إنزال

وفي وقت سابق، أعلن فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي اعترض هجوما بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة.

وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تيلغرام: “أنا متواجد في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات”.