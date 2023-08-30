سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، أن دوي انفجارات سُمعت في العاصمة كييف، دون كشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها.

في سياق متصل، كشفت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية في الساعة 04:50 بتوقيت موسكو.

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يأتي ذلك في أعقاب إعلان السلطات الروسية صد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على عدة مقاطعات روسية بالإضافة إلى ضواحي العاصمة موسكو.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 زوارق حربية أوكرانية كانت محملة بمجموعات إنزال، وذلك خلال غارة جوية شنتها طائرة تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الزوارق الحربية الأوكرانية كانت محملة بعناصر من قوات العمليات الخاصة يصل عددهم إلى 50 فردا.

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وأضاف بيان الدفاع الروسية: “أن الطائرة التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الأوكرانية في حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو”.

وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف جسر القرم.