السعودية تبتكر أول جهاز لصرف الأدوية إلكترونيا

قدمت مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة السعودية، أول جهاز آلي لصرف الأدوية إلكترونيا، دون الحاجة لزيارة المستشفى، وهو ما يعتبر التجربة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية إن الجهاز يتكون من محطة عمل تتعامل بواسطة باركود الوصفة الطبية، وشاشة يتفاعل معها المستفيد، ونظام تشغيل مخصص للروبوت، بالإضافة إلى منصة رسائل تُبلغ المستفيد بتوافر الوصفة عند استعدادها.

يعمل الجهاز على خدمة المستفيدين طوال اليوم، ويتمتع بسعة تخزين تتراوح بين 102 و 700 وصفة طبية، كما أنه يستطيع التعامل مع وصفات طبية بأحجام مختلفة، ويضمن مستوى عال من الحماية لمنع التلف أو التخريب أو السرقة، بالإضافة إلى تقديمه لإحصائيات حول الأدوية التي تم توزيعها للمستفيدين على أساس يومي أو شهري أو سنوي.

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وصرح مدير إدارة الصيدلية بمستشفى الملك سلمان، الرائد عليان العطوي، بأن الجهاز الجديد يعمل عن طريق طلب الخدمة من خلال مسح باركود الوصفة الطبية وتعبئة البيانات المطلوبة. يُمكن للمستفيد أن يختار جهاز الصرف الأقرب إلى مكان إقامته، ومن ثم يتم التحقق من صحة ومعلومات الوصفة الطبية عبر نظام الوصفة الإلكترونية.

وفي حالة قبول الوصفة وعدم وجود ملاحظات، يتلقى المستفيد رسالة نصية تحتوي على رمز خاص وموقع الجهاز وحالة الطلب، حيث يمكن له أن يتوجه إلى الجهاز لاستلام الدواء خلال 48 ساعة عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرسل إلى هاتفه النقال.

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وأضاف العطوي أن الجهاز يتمكن من صرف جميع الأدوية الموصوفة للمرضى، باستثناء تلك التي تحتاج إلى درجات حرارة متدنية جدا. يتوفر الجهاز على مدار الساعة، مما يتيح للمستفيد صرف أدويته في أي وقت.