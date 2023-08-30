عسكريون في الغابون يعلنون إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل مؤسسات الدولة

أعلن عسكريون في دولة الغابون، اليوم الأربعاء، عبر التلفزيون، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل مؤسسات الدولة.

موسكو- سبوتنيك. وظهر عسكريون على التلفزيون الغابوني وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي، علي بونغو أونديمبا، مؤكدين أن جيش الغابون سيضع حدا للنظام الحالي في البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب اتخاذ عسكريين في النيجر خطوة مشابهة حينما أعلنوا يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال في البلاد.

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وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.