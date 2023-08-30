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أسد طليق يتجول في شوارع مدينة باكستانية … فيديو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
وتظهر المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الأسد وهو يتجول في إحدي شوارع المدينة.

أفادت الشرطة الباكستانية بأن أسد هرب من سيارة خاصة وسط ازدحام مروري في مدينة كراتشي بجنوب البلاد يوم الثلاثاء، ما تسبب في حالة من الذعر لمدة ساعتين قبل أن يتم القبض عليه.
وجاء في بيان الشرطة أن مالك الأسد بينما كان ينقله ، فر منه في الطريق الرئيسي المزدحم بالمدينة الساحلية.
ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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