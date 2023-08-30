أسد طليق يتجول في شوارع مدينة باكستانية … فيديو

وتظهر المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الأسد وهو يتجول في إحدي شوارع المدينة.

أفادت الشرطة الباكستانية بأن أسد هرب من سيارة خاصة وسط ازدحام مروري في مدينة كراتشي بجنوب البلاد يوم الثلاثاء، ما تسبب في حالة من الذعر لمدة ساعتين قبل أن يتم القبض عليه.

🟢 In an other News A Lion Spotted Roaming Around at Main Shahra e Faisal Road , Karachi 🤷🦁

Authorities in process to capture it Safely. Weather Updates PK 2.0 – Jawad Memon / Pakistan Doppler (Former Karachi Doppler) pic.twitter.com/CHsNVbWS6f — Weather Updates PK (@WeatherWupk) August 29, 2023

وجاء في بيان الشرطة أن مالك الأسد بينما كان ينقله ، فر منه في الطريق الرئيسي المزدحم بالمدينة الساحلية.

There’s a Lion on the loose in Karachi at Shahra e Faisal, the city’s main artery — Literally. #Pakistan pic.twitter.com/UuhsI5c10P — Anas Mallick (@AnasMallick) August 29, 2023