السودان يعلن الاتفاق مع مصر على تسريع العمل في المعابر الحدودية

وصف وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، “زيارة رئيس،مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مصر بـ”المثمرة والبناءة”.

وقال الصادق، في تصريح صحفي، إنه “تم الإتفاق على تسريع العمل في المعابر الحدودية”، مضيفا أن “المباحثات تناولت أيضا الوجود السوداني الكبير بمصر وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين”، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.

وتابع: “المباحثات تطرقت كذلك لتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين وذلك بغرض دعم وتنشيط الحركة التجارية بما يخدم مصالح الشعبين”، مردفا أن “المباحثات تناولت أيضا قضية المدارس السودانية في مصر بما يسهم في توفيق أوضاعها لضمان استقرار العام الدراسي.

السيسي يؤكد للبرهان موقف مصر الثابت بالوقوف إلى جانب السودان ودعم أمنه واستقراره

والتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامتة وأمنه”.

وأكد البرهان، التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة”.

وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.