حاكم المقاطعة: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك من دون إصابات

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، بأن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة برج التلفزيون في بريانسك.

وقال: “قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا آخر شنه إرهابيون أوكرانيون بطائرات دون طيار”.

وكتب بوغوماز على قناته على “تيليغرام”: “حاولت طائرتان دون طيار مهاجمة برج التلفزيون. ولم تقع إصابات أو أضرار”.

وأضاف الحاكم أن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع.

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