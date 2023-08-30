حاكم المقاطعة: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك من دون إصابات

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأربعاء، بأن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة برج التلفزيون في بريانسك.
وقال: “قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا آخر شنه إرهابيون أوكرانيون بطائرات دون طيار”.
وكتب بوغوماز على قناته على “تيليغرام”: “حاولت طائرتان دون طيار مهاجمة برج التلفزيون. ولم تقع إصابات أو أضرار”.
وأضاف الحاكم أن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية
أمس, 23:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال: “لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي هجومًا للإرهابيين الأوكرانيين. وتم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار فوق بريانسك. ولم تقع إصابات. وخدمات العمليات والطوارئ تعمل”.
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