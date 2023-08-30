صحفي أمريكي: كييف تقتل الأشخاص الذين تعتبرهم أوكرانيين

أفاد الصحفي الأمريكي، باتريك لانكستر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقتل الأشخاص الذين تعتبرهم هم أنفسهم أوكرانيين.

وقال باتريك لانكستر الموجود في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”: “عندما أصل إلى المناطق التي تعرضت للقصف، أسأل الناس لماذا، في نظرهم، تقصف أوكرانيا السكان المدنيين. والإجابة الأكثر شيوعًا هي تخويف الناس”.

وتابع: “هذا إرهاب. ويعتبر السكان المحليون تصرفات كييف بمثابة هجمات إرهابية”.

ووفقا للانكستر، فإن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية تتكتم ولا تتحدث على هذه الحقائق، لكنها هذا لم تحدث فقط منذ 18 شهرا، ولكن على مدى السنوات التسع الماضية، منذ أن صوت سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يسمح لأوكرانيا بالوجود هو إمدادات الأسلحة الغربية. لذلك، فإن الأسلحة الغربية هي التي تقتل السكان المدنيين هنا في دونيتسك، وبشكل عام في دونباس. وسيستمر هذا طالما أن الغرب يوفر هذه الأسلحة، أو إلى أن تجبر أوكرانيا على التخلي عن الأراضي التي تعتبرها روسيا تابعة لها”.

وأشارإلى أنه لا يطاق بالنسبة له أن يشاهد قصف السكان المدنيين كل يوم، ووفقا له، موجود في دونباس على وجه التحديد ليظهر في تقاريره ما لن تظهره وسائل الإعلام الغربية أبدًا.

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