إسرائيل تحذر من هجوم عسكري وشيك على لبنان "لن تمنعه الأمم المتحدة"

أكدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، أن “فرصة الهجوم الإسرائيلي على لبنان الأقرب منذ عام 2006”.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرايئلي، قبيل التصويت على استمرار ولاية قوة “اليونيفيل” في جنوبي لبنان، إنه “لا يؤمن بقوة الأمم المتحدة لمنع ذلك الهجوم”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن “هناك آليات يمكنها تحسين الوضع”، دون أن يذكرها.

לקראת ההצבעה על המשך המנדט של כוח יוניפי”ל • שגריר ישראל באו”ם, @giladerdan1, מתריע אצל @yanircozin ו-@sefiova: “אנחנו הכי קרובים למערכה בלבנון מאז 2006 – לא מאמין בכוחו של האו”ם למנוע זאת, אבל יש מנגנונים שיכולים לשפר את המצב” pic.twitter.com/2TVPYMVH5f — גלצ (@GLZRadio) August 30, 2023

وينتهي غدا الخميس تفويض لمدة سنة لقوة “اليونيفيل”، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وترفض الحكومة اللبنانية، الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني”، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية.

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وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير، بعدما قدمت تل أبيب الشهر الماضي، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ”تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود”، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.