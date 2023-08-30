صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القيادة العسكرية الأمريكية لا تفهم أن روسيا بحاجة إلى خط الدفاع الأول حتى تقع القوات المسلحة الأوكرانية في الفخ بعد اختراقه.

وقال سكوت ريتر في مقابلة مع قناة “Judging Freedom” على “يوتيوب”: “كان من المفترض أنه يجب اختراق خط الدفاع الأول. وهذا ما لا يفهمه (رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية مارك) ميلي. هذا فخ كبير للأوكرانيين”.

وبحسب ريتر، فإن مهمة الجيش الروسي هي ضرب القوات المسلحة الأوكرانية، وإضعافها أثناء هجومها على خط الدفاع الأول.

ووفقا له من المفترض أن تنسحب القوات الروسية إلى الخط الثاني، ما يستدرج الجيش الأوكراني إلى منطقة مخصصة لذلك، حيث سيقع “تحت النار التي ستمحوهم عن وجه الأرض”.

وأشار إلى أن القيادة الأمريكية، لا تفهم أنه حتى الاختراق المحتمل لخط الدفاع الأول لن يعني “انتصارا” لأوكرانيا، بل تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الروسية.

وأضاف: “على الرغم من هذه الخطط، إلا أنه لا يمكن تنفيذها بعد بسبب عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية حتى على الوصول إلى الخط الأول للدفاع الروسي”.

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بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد” الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين “يشعرون بخيبة أمل” إزاء مسار “الهجوم المضاد”.