فرنسا: نتابع "باهتمام كبير" أحداث الغابون

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، إن باريس تتابع الأحداث في الغابون “باهتمام كبير”، وذلك بعد أن أعلن ضباط الجيش في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أنهم أطاحوا بالرئيس علي بونغو.

وحسب “فرانس برس”، يعد تعليق بورن أول رد فعل من فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في الغابون، والتي يُنظر إلى نفوذها في أفريقيا على أنه قد تم تقويضه بسبب سلسلة من الانقلابات الأخيرة التي أطاحت بحكومات صديقة.

وأعلن عدد من الضباط الكبار بالجيش الغابوني، في وقت سابق اليوم، استيلاءهم على السلطة، وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر”، وسط سماع إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

انقلاب الغابون: إغلاق حدود الدولة وتعليق وسائل الإعلام الفرنسية… فيديو

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من إعلان الهيئة الانتخابية في الغابون فوز الرئيس الحالي علي بونغو بولاية ثالثة، ليواصل حكم عائلته المستمر منذ نصف قرن على الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.

وكان بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، قد حصل على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، أمس الثلاثاء.