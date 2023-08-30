انقلاب الغابون: ماذا نعرف عن الدولة العائمة على ثروة نفطية هائلة؟

تعتبر الغابون واحدة من أكثر الدول في أفريقيا ازدهارا، وتحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

تقع في غرب وسط أفريقيا، يحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية من الشمال الغربي والكاميرون من الشمال والكونغو من الشرق والجنوب.

ماذا تعرف عن الغابون؟

استقلت الغابون عن فرنسا في عام 1960، وبعدما حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بدأت بليون مبا في عام 1961، والذي اتهم بتطبيق نظام حكم ديكتاتوري والترويج للمصالح الفرنسية.

وبعد وفاته مبا في عام 1967 تولى منصب الرئاسة عمر بونغو حتى وفاته في عام 2009، ثم خلفه ابنه علي بونغو، الذي يشغل منصب الرئيس حتى الآن.

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وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون، ومعها العديد من اللغات المحلية، ويتكلم 80 في المائة من السكان الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية، وتعد صاحبة أعلى معدل دخل للفرد في أفريقيا بفضل ثرواتها، وتتعامل بالفرنك الأفريقي.

تغطي “الغابات المطيرة” 85 في المائة من أراضيها، وتشتهر بأعشاب السافانا وأشجار المانغروف، والبحيرات والشواطئ، مما يجعلها موئلاً مثالياً لأنواع مختلفة من الحيوانات والزواحف.

عملاق النفط الأفريقي

وتعتبر الغابون ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1993.

ويرجع الازدهار في الغابون إلى عدة عوامل، بما في ذلك كثافة السكان الصغيرة، والتي تقدر بحوالي مليوني نسمة فقط، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية الغنية.

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ويعتبر النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات الاقتصادية في الغابون، وقد أطلق على الدولة لقب “عملاق النفط” الأفريقي، وعلاوة على النفط، تحتوي أيضًا على موارد طبيعية أخرى غنية مثل الغابات والمعادن والأسماك، وتلعب هذه الموارد دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد وتنميته.

في عام 2016، عادت الغابون رسميا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد أن غادرتها في الفترة من 1975 إلى 1995، تم ترك العضوية في تلك الفترة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة التي كانت مطلوبة من البلد.

كما تمتلك الغابون احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث زاد إنتاجها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبلغ 454 مليون متر مكعب بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 80 مليون متر مكعب فقط في عام 2010، ووفقا لتقرير سنوي صادر عن أوبك.

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الإطاحة بالرئيس

وظهر ضباط كبار بالجيش الغابوني، صباح اليوم الأربعاء، على قناة (غابون 24) وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور”، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

ويرأس بونغو (64 عاما) البلاد منذ 14 عاما، وانتُخب رئيسا للمرة الأولى عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم البلاد أكثر من 41 عاما.