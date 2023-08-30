صحيفة: الشركة المنتجة لدبابات ليوبارد تعرضت لأضرار بسبب أوكرانيا

كتبت صحيفة ألمانية بأن شركة راينميتال الألمانية فقدت مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ”الأسلحة العجيبة” بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية.

وقالت الصحيفة: “تقوم الشركة الألمانية منذ عقود بإنتاج منتجات عالية التقنية مطلوبة في جميع أنحاء العالم. تم تقديم إرسال دبابات “ليوبارد2″ الألمانية إلى أوكرانيا في الغرب على أنها نقطة تحول، ولكن نتيجة لذلك فشلوا في إثبات أنفسهم، والتقارير الواردة من ساحة المعركة تعطي انطباعًا سلبيًا”.

وأضافت صحيفة “Deutsche Wirtschafts Nachrichten”: “واجهت شركة “راينميتال” مشكلة في السوق الدولية مرتبطة بظهور منافسين جدد في مواجهة الشركات المصنعة الكورية الجنوبية”.

وتابعت: “سبب المشاكل هنا ليس فقط أن كوريا الجنوبية توفر معدات عالية الجودة، ولكن أيضا شركاؤها تفعل ذلك بسرعة وبكميات كبيرة”.

وقالت الصحيفة: “في الوقت نفسه، واجهت “راينميتال” مشاكل متكررة في سلاسل التوريد، ما أدى إلى تأخيرات، بما في ذلك عمليات التسليم إلى أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فقدت الشركة الألمانية مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ”الأسلحة العجيبة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام غربي يكشف عن مشكلة خطيرة في “ليوبارد”.. أرتالها تدمر قبل وصولها إلى الهدف

وفي 4 أغسطس/ آب، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية المدمرة 26 طائرة وتسع مروحيات و1831 مركبة مدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية من طراز “ليوبارد”، وسبع دبابات فرنسية “آ إم لإكس” و21 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز “برادلي”.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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