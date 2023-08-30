الكرملين: اجتماع بوتين وأردوغان سيعقد قريبا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعقد قريباً في روسيا، وسيتم الإعلان عنه رسمياً في الأيام القليلة المقبلة.

وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان صحيحا أن الاجتماع سيعقد في سبتمبر: “سيعقد (الاجتماع ) قريبا في روسيا، وفي أحد هذه الأيام سنصدر إعلانا رسميا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

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وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة صفقة الحبوب”.

وصرح مصدر في الرئاسة التركية، يوم الإثنين، بأن أنقرة تأمل في أن ينعقد الاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في تركيا، مشيرًا إلى أن المحادثات حول مكان وموعد اللقاء لا تزال جارية.