مستشار زيلينسكي: لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات مع روسيا

صرّح ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن محادثات السلام لحل الصراع في أوكرانيا غير واردة الآن.

وقال ميخائيل بودولياك، لصحيفة “Corriere”: “المفاوضات غير واردة في الوقت الحالي”.

وأضاف: “من الضروري أن تتعرض روسيا لهزائم تكتيكية كبيرة على خط المواجهة، والتي من المفترض أن تغير موقف الروس من الوضع”.

وكرر بودولياك مزاعم الجانب الأوكراني بأنه لن يتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب قوله.

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وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق: “نستبعد إجراء مفاوضات “مينسك-3″ مع روسيا”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن “موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات”.