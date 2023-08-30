يعترف "سرا" بالإعياء… كتاب جديد يثير جدلا حول صحة بايدن

أثار كتاب جديد من المنتظر صدوره، الأسبوع المقبل، جدلا حول قدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أداء مهامه الرئاسية، في الوقت الحالي، وأثار شكوكا حول قدرته على مواصلة العمل بكفاءة إذا فاز بفترة انتخابية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويحمل الكتاب الجديد اسم “السياسي الأخير” للكاتب الأمريكي فرانكلين فوير، الذي تحدث عن أن “بايدن أصبح يفتقد للقدرة على ممارسة المهام بالكفاءة المطلوبة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس الثلاثاء.

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ويقول فوير إن “بايدن يمثل رصيدا حيويا فيما يخص الخبرة السياسية، لكن قدراته الذهنية تتدهور بسبب تقدمه في العمر”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يصعب مقاومته”.

ويتحدث الكاتب عن عدم مشاركة بايدن في الاجتماعات الصباحية بصورة كبيرة كما أنه لا يشارك في فعاليات عامة في ذلك التوقيت لأسباب صحية، بحسب قوله.

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ورغم أن الكاتب لم يذكر المصادر التي نقل عنها ما يدور مع بايدن داخل البيت الأبيض، إلى أنه زعم أن “الرئيس الأمريكي كان يعترف سرًا من حين إلى آخر بأنه يشعر بالإعياء”.

يذكر أن بايدن خاض انتخابات، عام 2020، عندما كان عمره 77 عاما، ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتمكن من الفوز بمنصب الرئيس.