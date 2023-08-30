إسرائيل… حكم قضائي بتغريم نجل نتنياهو بـ34 ألف دولار بتهمة "القذف والتشهير"

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتغريم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بمبلغ 130 ألف شيكل (34 ألف دولار)، بعد إدانته بالقذف والتشهير بحق ناشطة سابقة في حزب معارض إسرائيلي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن “محكمة الصلح في كفار سابا، ألزمت يائير نتنياهو، بدفع تعويضات بقيمة 130 ألف شيكل لدانا كشدي، الناشطة بحزب “أزرق – أبيض”، التي رفعت دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير”.

كما ألزمت المحكمة نجل نتنياهو بدفع جزء من رسوم الادعاء البالغة 3000 شيكل (787 شيكل) وأتعاب المحاماة البالغة 26 ألف شيكل (6827 دولار)، بحسب الصحيفة.

ورفعت كشدي، التي كانت ناشطة في حزب “أزرق – أبيض” الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق بيني غانتس، قبل انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، دعوى قضائية ضد نتنياهو الابن، في أغسطس/ آب 2020. وزعمت كشدي، من خلال محاميها رون ليفينثال، أن “نتنياهو قام بنشر تغريدتين ألمحتا إلى وجود علاقة حميمة بينها وبين غانتس قبل الانتخابات”.

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في المقابل، ادعى نجل نتنياهو أن “معنى التغريدات بريء تماما، وأنها لا تمس أو تلمح إلى علاقة غير سليمة بين المدعية وغانتس”، بحسب قوله.

وذكر القاضي رونين بيليغ، في الحكم أنه “ثبت أمام المحكمة أنه، في الأيام القريبة، من تواريخ التغريدتين المنشورتين بخصوص المدعية، نشر المدعى عليه (نجل نتنياهو) عددا من المنشورات الصارخة، التي نسبت إلى غانتس الانشغال بالجنس والعلاقات خارج نطاق الزواج مع عشيقات له”.

وذكر القاضي بيليغ كذلك أن “المحكمة وجدت أن التغريدات التي نشرها المدعى عليه بشأن المدعية، وهي ناشطة سياسية صغيرة في حزب “أزرق – أبيض”، كانت بعيدة كل البعد عن البراءة. وقد خلقت التغريدات اتصالًا فوريًا بين بعض أتباع المدعى عليه التي تتضمن التشهيرات، والتي تناولت الحياة الجنسية المزعومة لغانتس”.

وكانت كشدي قد طالبت بتعويضات بقيمة 500 ألف شيكل ( 131.6 ألف دولار أمريكي).