مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة في الغابون

دعت مصر جميع الأطراف في الغابون إلى إعلان المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار البلاد، بعد إعلان عسكريين السيطرة على السلطة في الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال أبو زيد: “تتابع مصر باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الغابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد”.

روسيا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الغابون

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية الموجودين في الغابون إلى “توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم”.

وأعرب عن تطلع مصر “لعودة الاستقرار إلى الغابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الغابوني الشقيق”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.

قائد الانقلاب في الغابون: الرئيس بونغو أصبح متقاعدا ويعامل مثل أي مواطن

وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم “سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد”، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.

يذكر أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.