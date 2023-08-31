إعفاء من الضرائب ومنح الرخص الذهبية.. هل تسهم التسهيلات المصرية بمجال الصناعة في تنمية الاقتصاد؟

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وطالب السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل إعفاء من جميع الضرائب عدا القيمة المضافة.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة أن حزمة الحوافز تشمل “الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية”، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، “بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات”.

وتشمل الحوافز كذلك “إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة”، وفقا لـ”العربية”.

وقال المتحدث إن ذلك يشمل أيضا “إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له”. وشملت التوجيهات أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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جذب الاستثمارات

اعتبر أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإعفاءات الضريبية التي أعلنها الرئيس السيسي لقطاع الصناعة، تأتي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وفي إطارالسبل التي تم وضعها للخروج منها، عن طريق تشجيع قطاع الصناعة والإنتاج، ودفع عجلته في هذه المرحلة المهمة.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، الحوافز التي أعلن عنها الرئيس فيما يتعلق بالضرائب، وتسهيل الإجراءات، تصب في نهج الدولة المصرية لتشجيع قطاع الصناعة بشكل كبير، ووضع رؤى للصناعات التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات التي تتخذها مصر تعمل على تشجيع الصناعة، ودفعها لتصبح قاطرة النمو الاقتصادي في المستقبل.

وفيما يتعلق بمساهمة هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة لمصر، يرى سمير أنها خطوة من ضمن خطوات يجب تفعيلها الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التنافسية الكبيرة بين الدول وبعضها البعض في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب المزيد من القرارات، ووضوح الرؤى، ووضع استراتيجية وطنية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وقال إن كل هذه الأمور تدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار في مصر للأمام، معتبرًا أن قطاع الصناعة بحاجة إلى هذه الخطوة، بجانب خطوات أخرى مهمة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وسط هذه التنافسية الكبيرة بين الدول.

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فوائد اقتصادية

اعتبر هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي المصري، أن الصناعة الوطنية أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القوة الاقتصادية لأي دولة، حيث يأتي تعزيز هذا القطاع على رأس أجندة العديد من الدول حول العالم.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق توصية مهمة وجريئة بالإعفاء عن كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية لمدة تصل إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن هذه التوصية تأتي في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الاستدامة والتنافسية.

وأكد أبو الفتوح أن الإعفاء من الضرائب “يقلل من تكلفة بدء المشروعات الصناعية الجديدة، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وبالتالي، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي، كما أن توسع الصناعة يعني زيادة الطلب على القوى العاملة وبذلك يساهم في تخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المجتمع”.

وبحسب المصرفي المصري، فإن المشروعات الصناعية الاستراتيجية غالبا ما تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، ومن خلال تشجيع هذه المشروعات بواسطة الإعفاء الضريبي، يمكن توجيه استثمارات كبيرة نحو تحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.

وأكد أنه على المدى البعيد، وعندما تنمو هذه المشروعات وتزدهر، ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة من خلال ضرائب القيمة المضافة وضرائب أخرى.