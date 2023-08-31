وزير الخارجية السوري: أمريكا والدول الغربية تستثمر في الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، إن السياسات العدوانية مستمرة ضد إيران وسوريا من جانب الولايات المتحدة والدول الغربية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية.

دمشق – سبوتنيك. وجاءت تصريحات المقداد في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، مساء اليوم الأربعاء، موضحا أن بلاده تواجه المؤامرات الغربية.

عبد اللهيان يصل إلى سوريا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأضاف فيصل المقداد:

صمود الشعبين السوري والإيراني لمواجهة المؤامرات الغربية أثبت أنه بطولي، وهذا الصمود يقف ضد إسرائيل والدعم الغربي للإرهاب والوقوف المشترك ضد هذه المحاولات سيضمن لنا الانتصار.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام سورية بوصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، عن عبد اللهيان فور وصوله إلى مطار دمشق الدولي، أن الهدف من زيارته إلى سوريا هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد نشر على صفحته الرسمية في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، منشورا أكد من خلاله عزمه التوجه إلى دمشق، من أجل تعزيز سياسة الجوار الإقليمية والعمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات الرئيس إبراهيم رئيسي، بين الدولتين، بحسب قوله.

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، أنه “سيناقش مع كبار المسؤولين السوريين آخر التطورات الإقليمية والدولية”، مشددًا على أن “إيران تجدد تأكيدها ضرورة إرساء الاستقرار والسلام والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.