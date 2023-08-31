الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية.
وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: “بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية”.
البيت الأبيض يعلق على الأوضاع في الغابون
16:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.
وأكد العسكريون في جيش الغابون أنهم “سيضعون حدًا للنظام الحالي في البلاد”، وتعهدوا باحترام التزامات البلاد تجاه المجتمع الدولي، بحسب قولهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك