الانقلابيون في الغابون يعينون رئيسا للفترة الانتقالية

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار برايس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية.

وقال متحدث باسم قادة الانقلاب في بيان بث على القناة الرسمية للغابون: “بعد اجتماع اليوم الذي حضره جميع القادة ورئيس هيئة الأركان العامة، تم اختيار وبالإجماع، الجنرال بريس أوليغي نغويما، رئيسا للمرحلة الانتقالية”.

البيت الأبيض يعلق على الأوضاع في الغابون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عسكريون في الغابون، في خطاب متلفز، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس علي بونغو أونديمبا، لولاية ثالثة، وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد.