العراق يناقش الشروع في إنشاء مفاعل نووي سلمي

عقد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني في بلاده، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن اجتماع السوداني بالمجلس الوزاري للأمن الوطني قد ناقش الشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية.

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني @mohamedshia ، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور السادة أعضاء المجلس، وجرى خلاله البحث في آخر المستجدات الأمنية وأهم التحديات، وسبل مواجهتها. واستضاف المجلس السادة وزيري… pic.twitter.com/KMtTlwpt3H — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 30, 2023

وذكر اللواء يحيى رسول في بيان له عبر حسابه الرسمي على “إكس” (تويتر سابقا) أنه “تمت مناقشة استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة التي تسهم في تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط، الذي سيكون له مردود إيجابي على استقرار الطاقة الكهربائية للمدى البعيد”.

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وأكد اللواء رسول في بيانه الرسمي أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد عقد بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الكهرباء واللجنة الفنية الخاصة بمشاريع الكهرونووية.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد بحث مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، وذلك يوم الخميس الماضي.